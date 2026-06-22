Ultime News

22 Giu 2026 Circolazione sospesa per lavori RFI tra Castelvetro e Fidenza
22 Giu 2026 Scontro al rondò di Costa: furgone si ribalta, nessun ferito
22 Giu 2026 Sport, Piloni: “No ai tagli del Governo per il calcio giovanile”
22 Giu 2026 L’auditorium del Museo del Violino apre le porte al “metodo Suzuki” di Helen Brunner
22 Giu 2026 Nutrizionista “senza requisiti”: a processo per esercizio abusivo della professione
Nazionali

Mario Giordano resta su Rete4, Fuori dal Coro non trasloca

(Adnkronos) – Nessun cambio di rete per Mario Giordano a Mediaset. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il giornalista è confermato anche per la prossima stagione televisiva alla guida di ‘Fuori dal Coro’, che resterà in onda su Rete 4. Nei giorni scorsi erano circolate su alcuni organi di stampa, indiscrezioni che ipotizzavano un trasloco del programma su un’altra rete. Il talk di approfondimento, in onda la domenica in prima serata, tornerà quindi regolarmente nel palinsesto di Rete 4. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...