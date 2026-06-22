Ultime News

22 Giu 2026 Maxi rissa in piazza della Pace, proseguono le indagini. Residenti sempre più preoccupati
22 Giu 2026 Circolazione sospesa per lavori RFI tra Castelvetro e Fidenza
22 Giu 2026 Scontro al rondò di Costa: furgone si ribalta, nessun ferito
22 Giu 2026 Sport, Piloni: “No ai tagli del Governo per il calcio giovanile”
22 Giu 2026 L’auditorium del Museo del Violino apre le porte al “metodo Suzuki” di Helen Brunner
Nazionali

Messi, l’Austria come il Real Madrid: gol ‘fotocopia’ nove anni dopo

(Adnkronos) –
Lionel Messi l’ha fatto ancora. Il numero 10 dell’Argentina ha deciso la sfida contro l’Austria, valida per la seconda giornata dei Mondiali 2026, con una doppietta valsa il 2-0 con cui l’Albiceleste ha staccato il pass per i sedicesimi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Il primo gol della sfida però, a più di qualcuno, ha ricordato quello che ha deciso un Real Madrid-Barcellona del 2017. 

Al 39′, dopo aver sbagliato un calcio di rigore, Messi riceve un pallone a rimorchio, apre il destro e batte il portiere dell’Austria, portando avanti l’Albiceleste e diventando l’attaccante con più gol della storia dei Mondiali, staccando Miroslav Klose a quota 18. 

Una rete fotocopia a quella segnata al Bernabeu, da cui è nata una delle esultanza più iconiche della sua carriera. Jordi Alba scende sulla sinistra e mette un pallone arretrato che trova a centro area Messi. L’argentino è smarcato, apre il sinistro e batte Keylor Navas. È il 93′ minuto, Cristiano Ronaldo si dispera e il tabellone segna Real Madrid-Barcellona 2-3. Il Bernabeu comincia a fischiare e Messi esulta togliendosi la maglia ed esponendo il suo numero 10 davanti ai tifosi avversari. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...