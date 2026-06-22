Milano, La Russa “Fare sintesi entro luglio, centrodestra può vincere”

MILANO (ITALPRESS) – “La Lega ha fatto questa cosa dei gazebo che mi è piaciuta. Ma l’unica cosa che è uscita chiara è che al primo, al secondo e al terzo posto ci sono tre politici: mi sa che l’idea del civico almeno nella Lega non va poi così forte”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine di un evento di Fratelli d’Italia a Milano commentando i gazebo della Lega tenutisi nel fine settimana per indicare un candidato per le elezioni comunali di Milano. “Quello che mi interessa è vincere a Milano e si può, questa è una grande battaglia che può essere vinta dal centrodestra”, ha aggiunto.

xh7/ads/mca3