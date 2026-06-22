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Norvegia-Senegal: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo la Norvegia. Nella notte tra oggi, lunedì 22 giugno, e domani, martedì 23, la Nazionale scandinava sfida il Senegal – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata dei Mondiali 2026. La Norvegia è reduce dalla vittoria contro l’Iraq, battuto 4-1 all’esordio nella rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Canada e Messico, mentre il Senegal è stato battuto dalla Francia 3-1. 

 

La sfida tra Norvegia e Senegal è in programma martedì 23 giugno alle 2 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct. Solbakken 

Senegal (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Camara, Pape Gueye; Sarr, Diarra, Mané; Jackson. Ct. Thiaw 

 

Norvegia-Senegal sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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