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Platini “Yildiz sulla stessa linea di Olise e Yamal”

ROMA (ITALPRESS) – “Quando penso alla Juventus penso a tutti i tifosi che mi vogliono ancora molto bene e che credo siano delusi di questi tempi. Penso all’impegno storico della famiglia Agnelli e ai grandi momenti che ho vissuto con i miei colleghi del tempo”. Lo ha detto Michel Platini in conferenza stampa a margine dell’evento “Vialli e Mauro Golf Cup” al Royal Park I Roveri di Fiano Torinese (To). “Yildiz? Non lo conosco bene. L’ho visto giocare, ha le doti ed il potenziale. È sulla linea che troviamo in Olise, in Yamal, come giocatori di fascia,
praticamente dei vecchi numeri 10 che sono diventati 11 e che sono deputati a creare”, ha aggiunto l’ex fuoriclasse di Francia e Juventus.

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