Ultime News

22 Giu 2026 Motori, ambizione e livrea grigiorossa: nasce A2 Motorsport, già a podio nel GT Sprint
22 Giu 2026 Imprenditrice cremonese malmenata e rapinata: il “palo” condannato a sei anni
22 Giu 2026 Castelvetro, Festa di San Giovanni alla Scuola Materna Parrocchiale (e dal 1 luglio ecco il centro estivo)
22 Giu 2026 Ondata di caldo estremo, aumentano gli accessi al pronto soccorso. I consigli dei medici
22 Giu 2026 Settima edizione della “VismaRun”: appuntamento a San Bassano venerdì 26 giugno
Video Pillole

Risanamento Messina, Schifani “Progetto di ripristino di legalità va avanti”

MESSINA (ITALPRESS) – “Avanti nel giusto e corretto progetto di risanamento e di ripristino di legalità, in capo a tante famiglie che vivono in in situazioni a dir poco di emergenza. Il progetto va avanti, il commissario – il sottoscritto – e il mio vice, stiamo lavorando indefessamente per garantire ai cittadini la decenza della qualità della loro vita, un bene primario irrinunciabile che intendiamo tutelare al massimo”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della cerimonia, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, per la consegna degli alloggi a 14 nuclei familiari provenienti dall’area di risanamento “C” di via Letterio La Rocca, conosciuta come Area 33.

tvi/mca1

(Fonte video: Regione Siciliana)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...