Risanamento Messina, Schifani “Progetto di ripristino di legalità va avanti”

MESSINA (ITALPRESS) – “Avanti nel giusto e corretto progetto di risanamento e di ripristino di legalità, in capo a tante famiglie che vivono in in situazioni a dir poco di emergenza. Il progetto va avanti, il commissario – il sottoscritto – e il mio vice, stiamo lavorando indefessamente per garantire ai cittadini la decenza della qualità della loro vita, un bene primario irrinunciabile che intendiamo tutelare al massimo”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della cerimonia, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, per la consegna degli alloggi a 14 nuclei familiari provenienti dall’area di risanamento “C” di via Letterio La Rocca, conosciuta come Area 33.

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(Fonte video: Regione Siciliana)