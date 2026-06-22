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Tg Economia – 22/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Disuguaglianze territoriali, in Italia un quadro complesso
– Anas, un piano da 43 miliardi in 10 anni per le infrastrutture
– A2A, nel 2025 investiti 41 milioni di euro a Bergamo
– Rialzo dei tassi, cosa cambia per mutui e prestiti
abr/sat/gsl

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