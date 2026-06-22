Tg News – 22/6/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Schwazer e il nuovo caso doping: “Sono innocente ma non mi difenderò”

– Sorelle scomparse, fermati madre, compagno e nonno per sequestro

– Bimbi di 2 e 4 anni muoiono di caldo in auto in Francia

– Europa oltre i 30 gradi, in Italia bollino rosso in 16 capoluoghi

– Regno Unito, Starmer annuncia le dimissioni

– Usa, stop a sanzioni sul petrolio iraniano per due mesi

– Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc

– Consumi, Scalapay lancia “The Visionary Exchange” su nuove modalità di acquisto

– Previsioni 3B Meteo 23 Giugno

azn

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