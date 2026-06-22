“Un’emozione indescrivibile”: il ‘film’ della visita pastorale di Papa Leone in Lombardia

Una grande folla di fedeli – quindicimila secondo i dati ufficiali – ha invaso le vie del centro.

La giornata è caldissima ma storica, e l’attesa viene ripagata. Dopo ore sotto un sole cocente, il rombo di un elicottero in lontananza annuncia l’arrivo del Santo Padre, pronto a essere accolto con i massimi onori.

Sabato Pavia ha vissuto una giornata di grande festa, dove religione e fede si sono intrecciate alla bellezza della cultura e del dialogo, in occasione della prima visita pastorale di Papa Leone XIV in Lombardia.

Il programma è stato intenso: prima il saluto al CNAO (il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica), poi l’arrivo alla Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, dove sono custodite le spoglie di Sant’Agostino. Ad attendere il Pontefice e il suo seguito nella piazza vicina alla basilica c’erano centinaia di persone, tra cui molti fedeli con disabilità. Per alcuni di loro si è trattato del primo, emozionante incontro con un Papa.

Dopo i saluti istituzionali, lo scambio di doni e la liturgia della parola, il Santo Padre è uscito sul sagrato per un momento indimenticabile fatto di abbracci, benedizioni e parole di conforto.

Successivamente, Papa Leone si è spostato prima in Piazza Duomo, per incontrare i bambini del Grest, e poi in Piazza Vittoria, per un bagno di folla con l’intera cittadinanza. Tra i momenti più significativi della tappa pavese, anche l’incontro con il Priore Generale degli Agostiniani, Padre Joseph Farrell, e i vescovi lombardi, tra i quali i monsignori cremonesi Dante Lafranconi e Antonio Napolioni.

Al termine delle celebrazioni a Pavia, il Papa si è spostato a Sant’Angelo Lodigiano, prima del rientro in Vaticano in serata. È stato un pomeriggio all’insegna della speranza e della carità, un filo rosso capace di legare grande e piccolo, la Chiesa Romana e quella della Pianura Padana.

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