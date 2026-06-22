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VivaTech, chiusa la 10^ edizione. A Parigi 44 aziende italiane protagoniste

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Più di 15.000 startup, alcune delle principali multinazionali del settore hi-tech e non solo, per una partecipazione complessiva di oltre 200.000 visitatori da 165 paesi: sono i numeri della 10^ edizione di “Viva Technology”, uno dei saloni più importanti a livello mondiale nel settore dell’innovazione e dell’alta tecnologia, che si è svolto a Parigi. All’edizione 2026 Agenzia ICE, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, ha preso parte con un Padiglione Nazionale che ha ospitato un villaggio startup, animato da 44 aziende italiane.
fsc/azn

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