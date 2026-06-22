Zola “I giovani ci sono, ma bisogna programmare per farli crescere”





TORINO (ITALPRESS) – “C’è molto lavoro da fare anche perché gli altri si sono portati molto avanti. Bisogna programmare un periodo abbastanza lungo di lavoro sui nostri giovani e sulle nostre risorse. I giovani ci sono, recentemente abbiamo anche vinto l’Europeo Under 17 e non è la prima volta negli ultimi anni. Bisogna programmare per far sì che questi ragazzi, che sono a un buon livello, facciano un ulteriore salto di qualità perché a quell’età puoi anche vincere l’Europeo, ma non hai finito il tuo percorso, anzi comincia lì”. Lo ha detto l’ex fantasista azzurro Gianfranco Zola a margine dell’evento benefico di raccolta fondi contro il cancro e la Sla “Vialli e Mauro Golf Cup”, al Royal Park I Roveri di Fiano Torinese (To).

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