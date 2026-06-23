Stückler e Lottici Tessadri pronti a guidare il gruppo di giovani della nuova Cremonese

David Stückler è pronto a guidare il gruppo dei giovani della Cremonese 2026-2027. Lo si è capito chiaramente dalle parole del direttore generale Paolo Armenia e del direttore sportivo Christian Botturi durante la conferenza stampa che una decina di giorni fa è andata in scena al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”.

L’attaccante nato a Herlev, in Danimarca, è l’emblema del talento che si è formato nel vivaio grigiorosso, che si è fatto le ossa per un paio di stagioni in Serie C con ottimi risultati, e che ora è pronto a recitare un ruolo da protagonista nella prima squadra del club in cui è cresciuto.

Stesso discorso può essere fatto per il centrocampista Simone Lottici Tessadri, classe 2006, che proprio lo stesso tecnico Marco Giampaolo ha voluto far esordire tra i professionisti nell’ultima giornata della scorsa Serie A contro il Como, assaggiando per qualche minuto il “calcio dei grandi”.

Stückler e Lottici Tessadri, quindi, saranno in prima fila nel gruppo di giovani che andrà a comporre assieme a qualche elemento più esperto e navigato (su tutti il capitano e bandiera Matteo Bianchetti) la Cremo della prossima stagione.

L’attaccante può già vantare due stagioni tra i professionisti nel suo curriculum. Dopo l’annata da 30 gol che ha trascinato la Cremonese alla conquista della Primavera1, Stückler ha fatto esperienza in Serie C, prima segnando 16 reti alla Giana, poi trascinando il Vicenza alla conquista della promozione in Serie B mettendo a referto 15 gol.

A 21 anni la punta è pronta a rientrare alla base per ritagliarsi un posto da protagonista, rappresentando una sorta di esempio da seguire (nel percorso fatto) per tutti i ragazzi che fanno parte del settore giovanile grigiorosso e sognano di approdare un giorno in prima squadra.

Il discorso per Lottici Tessadri è un po’ diverso, ma la stima che Giampaolo nutre nei suoi confronti è grande. Il classe 2006 di Gussola ha collezionato 33 presenze nell’ultimo campionato Primavera1, è cresciuto nel vivaio da tifosissimo della Cremo, seguendo spesso la prima squadra dalla Curva Sud. Nell’ultima stagione, tra amichevoli in famiglia e allenamenti, ha conquistato diversi attestati di stima da parte di mister Giampaolo, che non a caso gli ha regalato l’emozione dell’esordio tra i professionisti all’ultima giornata. Stückler e Lottici Tessadri rappresentano il futuro della Cremo: saranno loro a guidare il nutrito gruppo di giovani che farà parte della prossima rosa.

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