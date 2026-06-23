Inghilterra-Ghana, lo stregone africano pronto a ‘maledire’ Kane ai Mondiali: “Lo fermerò”

(Adnkronos) – Il Ghana si prepara ad affrontare l’Inghilterra nella seconda partita del gruppo L ai Mondiali. E in vista della sfida di oggi, martedì 23 giugno, la selezione africana guidata da Queiroz ha trovato un alleato particolare contro la nazionale inglese del ct Tuchel. Si tratta di… uno stregone. Per l’esattezza di Nana Kwaku Bonsam, il più famoso del Paese africano, che ha detto di voler lanciare una maledizione contro l’attaccante Harry Kane per far perdere l’Inghilterra.

Nana Kwaku Bonsam ha parlato così prima della partita al Daily Star: “Sto lavorando su Harry Kane. Ho dimostrato in passato di cosa sono capace, so bene cosa devo fare per fermarlo. Sono molto famoso per le mie previsioni. Non gli auguro un infortunio grave. Sarà quanto basta per impedirgli di giocare bene con il mio Paese. Farò il mio lavoro per aiutare il Ghana”.

La curiosità è che Nana Kwaku Bonsam dichiarò in passato di essere stato il responsabile dell’infortunio al ginocchio di Cristiano Ronaldo nei Mondiali del 2014 in Brasile. Insomma, Kane dovrà solo incrociare le dita.