Primark arriva a Cremona: apertura il 28 luglio al Cremona Po, 100 nuovi posti di lavoro

Cremona si prepara ad accogliere uno dei marchi più attesi dagli amanti dello shopping. Martedì 28 luglio alle ore 10 aprirà ufficialmente il nuovo negozio Primark all’interno del Centro Commerciale Cremona Po, una novità destinata ad attirare clienti non solo dalla città ma anche da tutta la provincia e dai territori limitrofi.

L’ arrivo del colosso irlandese della moda rappresenta un’importante novità per il panorama commerciale cremonese. Con questa apertura, infatti, Primark rafforza la propria presenza in Lombardia, dove raggiunge quota cinque punti vendita, e sale a 21 negozi complessivi in Italia.

Il nuovo store si sviluppa su una superficie di 2.400 metri quadrati su un unico piano e proporrà l’ampio assortimento che ha reso celebre il marchio: abbigliamento per donna, uomo e bambino, prodotti beauty, articoli per la casa e collezioni stagionali a prezzi accessibili.

Sugli scaffali saranno presenti anche le collezioni realizzate in collaborazione con personaggi del mondo dello spettacolo e della moda come Paula Echeverría e Rita Ora.

Particolare attenzione è stata dedicata all’esperienza dei clienti. Il negozio sarà dotato di sette camerini, di cui uno accessibile, sei casse self-service e quattro casse tradizionali, con l’obiettivo di rendere più agevoli gli acquisti anche nei periodi di maggiore affluenza.

Ma l’apertura non rappresenta soltanto un’opportunità per i consumatori. L’investimento ha infatti portato alla creazione di 100 nuovi posti di lavoro sul territorio, un dato significativo per l’economia locale. Grazie a queste nuove assunzioni, la forza lavoro di Primark in Italia supera oggi i 5.000 dipendenti.

Per il Centro Commerciale Cremona Po si tratta di un’importante operazione di rafforzamento dell’offerta commerciale, destinata ad aumentare l’attrattività della struttura e a generare nuovi flussi di visitatori. L’inaugurazione del 28 luglio segna quindi un momento significativo non solo per il centro commerciale, ma per l’intero territorio cremonese, che accoglie uno dei brand internazionali più conosciuti nel settore del fashion retail.

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