Giovane intercettato con e-bike non sua denunciato per ricettazione

Lo scorso 21 giugno la Polizia di Stato di Cremona ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 19 anni ritenuto responsabile del reato di ricettazione.

Nel corso dell’attività di controllo del territorio, l’equipaggio della Volante ha notato un giovane a bordo di una bicicletta elettrica, che poche ore prima era stato protagonista di un intervento effettuato dagli stessi agenti in zona tangenziale, per fatti in merito ai quali sono in corso separati approfondimenti investigativi.

Il ragazzo, di nazionalità marocchina e residente a Piacenza, è stato sottoposto a controllo e dagli accertamenti sono emerse incongruenze in merito al possesso della bicicletta, di cui non era in grado di giustificare il possesso. Il 19enne è stato quindi denunciato per ricettazione e il velocipede sequestrato.

Sono in corso accertamenti da parte della Divisione Anticrimine della Questura per ritracciare il legittimo proprietario.

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