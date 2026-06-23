Cremona e Mantova agli ultimi posti in Italia per vivibilità climatica

Cremona tra le ultime tre province d’Italia per vivibilità climatica, insieme a Trento e Mantova. I dati analizzati dal Corriere della Sera e ilMeteo.it parlano chiaro: 54 sono stati i giorni in cui lo scorso anno la temperatura percepita ha superato i 32 gradi (contro i 41 di media); 51 le notti tropicali, ossia quando la temperatura minima è di 20 gradi o più; 64 i giorni consecutivi con temperatura media sopra la media storica (contro 48); 40 i giorni con temperatura massima uguale o superiore ai 34 gradi (contro i 17). Tutti valori che meritano il giudizio “critico”.

Ci sono però alcune voci in cui la provincia merita un “ottimo”. Ad esempio per quanto riguarda gli eventi estremi, con un solo giorno in cui sono caduti più di 5 mm di pioggia e ha soffiato vento oltre i 15 km orari.

E per quanto riguarda la nebbia, fenomeno che ha sempre contraddistinto le città di pianura, Cremona non è poi messa così male: sono 26 (contro i 6 di media) i giorni in cui c’è stata una visibilità inferiore ai 1000 metri (giudizio: scarso).

“Le città del Nord – commenta il Corriere – soprattutto quelle della pianura padana e dei fondovalle alpini, sono ancora una volta penalizzate dalla forte escursione termica, dalle nebbie invernali e dall’afa opprimente in estate. In aumento in tutta la penisola le notti tropicali, quando la temperatura minima non scende mai sotto i 20 gradi. «Se continua questa tendenza al rialzo», spiega Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it, «dovremmo iniziare a inserire tra gli indici che prendiamo in considerazione le “notti supertropicali”, cioè quelle con le minime superiori ai 25 gradi».

Ultimi posti della classifica della vivibilità climatica nel 2025 per Mantova e Cremona, Trento e Sondrio, con Roma e Firenze una dietro l’altra al 91mo e 92mo posto a causa soprattutto del caldo e delle notti tropicali. Milano si piazza in 74ma posizione, Trieste (13ma) è la migliore città del Nord”.

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