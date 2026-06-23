Ultima settimana di luna park: attesa per bancarelle su viale Po e fuochi d’artificio

Si è aperta la settimana che porterà alle tradizionali bancarelle di San Pietro lungo viale Po, domenica 28 giugno. Gli operatori, che provengono non solo dalla Lombardia ma diverse regioni d’Italia , occuperanno il posteggio loro assegnato a partire dalle 5:30, mentre l’attività di vendita è consentita dalle 7 sino alle 24.

In questi giorni il Comune ha iniziato a posizionare i cartelli di divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del viale da piazza Cadorna a largo Moreni per lasciare spazio all’installazione dei banchi: il divieto scatta alle 4 di mattina di domenica e durerà fino alle prime ore del lunedì.

Trattandosi di una fiera non specializzata, i posteggi possono essere utilizzati per la vendita di qualsiasi prodotto, fatte salve eventuali limitazioni o divieti imposti per motivi di ordine igienico e sanitario.

La graduatoria degli espositori che già da mesi hanno fatto richiesta al comune mostra oltre 200 domande ma sono circa la metà quelli che di solito si presentano all’appello.

Un tempo distribuita su due giornate, dal pomeriggio di sabato fino alla mezzanotte di domenica, la fiera merceologica di San Pietro si è via via ridimensionata, arrivando ad occupare una sola giornata.

Come sempre, le bancarelle segnano anche la conclusione del luna park che era iniziato a fine maggio, le giostre infatti smobiliteranno subito dopo da piazzale Azzurri d’Italia. Non prima però di aver salutato i cremonesi con i fuochi d’artificio, programmati per lunedì 29 giugno a partire dalle 22.45.

Lo spettacolo sarà interamente organizzato e finanziato dai gestori del luna park, che offrono alla cittadinanza un evento gratuito per ringraziare i cremonesi della partecipazione dimostrati nel corso dell’edizione 2026.

Tempo di bilanci per il comitato organizzativo, composto da Dylan Calvi, Elia Marchesi, Marco Piccaluga e Mattia Barbera: un gruppo consolidato che ormai da alcuni anni gestisce l’evento, in stretta collaborazione con il Comune di Cremona.

“Anche quest’anno – affermano – il San Pietro Park si è confermato un punto di riferimento per il divertimento delle famiglie e dei giovani del territorio, con un riscontro superiore all’anno scorso, quando i lavori stradali nella zona avevano creato alcune difficoltà viabilistiche. Siamo soddisfatti della risposta dei cremonesi e dei tanti visitatori che hanno scelto di trascorrere qualche ora al luna park. Siamo soddisfatti anche del lavoro fatto dal nostro servizio di vigilanza, che ha garantito la sicurezza durante tutta la durata dell’evento”.

Nel frattempo il comitato guarda al futuro e ha iniziato a lavorare all’edizione 2027, con l’obiettivo di introdurre nuove iniziative e continuare a migliorare l’offerta.

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