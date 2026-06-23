Senza una casa, vive in auto con il suo cane. L’appello di Adriano: “Aiutateci”

Non ha una casa, non si può permettere un alloggio, e dunque si è visto costretto a vivere nella sua macchina. Ci vive con il suo fedele cane Ariel, una femmina di quattro anni che si è portato in Italia dall’Albania, dove ha vissuto quattro anni. Ma Adriano, 69 anni, originario di Stagno Lombardo, non ce la fa più a stare in auto. Il caldo e l’afa di questi giorni stanno mettendo a dura prova sia lui che il suo cane.

Adriano lancia un appello a chiunque lo possa aiutare a trovare uno spazio dove poter vivere, o un camper da mettergli a disposizione da qualcuno che magari non ne fa più uso. “Mi piacerebbe stare in un camper”, ha detto Adriano, che però non ha il denaro sufficiente per poterselo comprare.

Quel che è certo è che non andrà da nessuna parte se Ariel non sarà con lui. Per aiutarlo si sta anche pensando ad una raccolta firme.

Prima di andare in pensione, Adriano viveva a Spinadesco e si guadagnava da vivere come saldatore. Nel 2021 è partito per l’Albania dove ha vissuto quattro anni insieme alla sua compagna. Poi le cose sono andate male e l’anno scorso ha fatto rientro in Italia. In Albania ha trovato Ariel e da allora non se n’è più separato. Aveva anche un altro cane, ma gliel’hanno ucciso. Adriano è tornato in Italia con Ariel, ma ha perso la casa, e i soldi della pensione non bastano.

Ha provato a chiedere aiuto, ma non è riuscito a trovare un alloggio e nessuno che lo ospitasse. Il fatto, poi, di avere un cane di grosse dimensioni non lo ha aiutato. Ma lui da Ariel non si vuole separare. E così ha deciso di vivere in auto nello spiazzo di fronte all’ospedale di Cremona, vicino alla fermata del bus. “Qui c’è sempre ombra”, ha raccontato Adriano. “Ogni tanto io e Ariel saliamo in auto a prenderci un po’ di fresco accendendo l’aria condizionata, ma il caldo è veramente soffocante”. Per di più ad aprile Adriano si è rotto il femore ed è costretto a usare la stampella. Ariel, invece, dovrebbe camminare di più, ma le condizioni del suo padrone non lo permettono.

La presenza di Adriano e Ariel nello spiazzo è stata segnalata da una residente a Maria Pia Superti, responsabile della sezione Lav di Cremona, che sta cercando di aiutare il 69enne a risolvere questo grave problema. Ma non è facile. Ha portato cibo ad Ariel e gli ha offerto una mano se avesse bisogno di un veterinario, ma ovviamente non è sufficiente. Da qui l’appello a chiunque abbia la possibilità di aiutare quest’uomo e il suo cane, costretti a vivere in macchina con le altissime temperature di questi giorni, ma anche l’idea di una raccolta fondi a suo favore.

“Chi per vari motivi cerca una casa e non è disposto a lasciare il suo animale domestico fa fatica a trovarla“, ha raccontato la responsabile Lav Cremona, che sta ricevendo moltissime richieste di aiuto. “Questa situazione deve cambiare“.

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