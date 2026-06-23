Giovani imprenditori ConfCom Cremona premiati a livello nazionale

Importante riconoscimento nazionale per il Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Provincia di Cremona. Il progetto “I valori in comune tra sport e impresa” è stato infatti selezionato tra le migliori iniziative italiane nell’ambito del concorso Best Practices GGI 2026, promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio-Imprese per l’Italia.

La commissione nazionale ha premiato la qualità della proposta, la capacità di interpretare i valori del Sistema Giovani e di generare un impatto concreto sul territorio, sulle imprese e sulla comunità di riferimento.

L’iniziativa, realizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Provincia di Cremona, ha coinvolto circa 200 studenti in un momento di confronto con imprenditori e atleti sul tema dei valori condivisi tra sport e impresa: eccellenza, determinazione e passione. Un format innovativo, costruito come dialogo e occasione di orientamento, che ha permesso ai giovani di confrontarsi con esperienze concrete e riflettere sul proprio futuro professionale.

“Questo premio rappresenta una grande soddisfazione per tutto il nostro gruppo – commenta Davide Garufi, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Provincia di Cremona – perché riconosce il valore di un progetto nato con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dell’impresa attraverso un linguaggio a loro vicino come quello dello sport. Abbiamo voluto creare un’occasione di confronto concreta, in cui raccontare che dietro ogni risultato, nello sport come nel lavoro, ci sono impegno, sacrificio, capacità di rialzarsi dopo le difficoltà e passione per ciò che si fa”.

“Il riconoscimento ottenuto a livello nazionale – prosegue Garufi – premia il lavoro di squadra dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Provincia di Cremona e conferma quanto sia importante investire sul dialogo con le nuove generazioni. Vogliamo continuare a costruire occasioni di incontro tra scuola, impresa e territorio, contribuendo a far conoscere ai ragazzi le opportunità professionali e imprenditoriali che il nostro sistema può offrire”.

“Questo riconoscimento premia l’impegno, le idee e la capacità del Gruppo Giovani Imprenditori di costruire occasioni di confronto concrete per i giovani del nostro territorio – commenta Andrea Badioni, presidente di Confcommercio Provincia di Cremona –. A Davide Garufi e a tutto il gruppo vanno le congratulazioni dell’associazione per un risultato che valorizza l’intero sistema Confcommercio Provincia di Cremona”.

La consegna del riconoscimento è avvenuta nell’ambito di ShareIT 2026, il bootcamp nazionale dei Giovani Imprenditori Confcommercio dedicato alla formazione, al confronto e alla condivisione di buone pratiche tra le realtà territoriali del sistema associativo. L’edizione 2026 si è svolta il 21 e 22 giugno a Padova, riunendo dirigenti e giovani imprenditori provenienti da tutta Italia.

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