A Bonemerse terminato il Grest tutto pronto per il Centro Estivo

A Bonemerse per la sesta estate consecutiva, Comune e Auser hanno lavorato assieme per organizzare il Centro Estivo. Si tratta di una collaborazione nata nel 2021 per riuscire a proporre, ai giovanissimi tra i 4 e i 14 anni, un’attività che il rispetto delle normative anti covid aveva reso molto impegnativa da approntare ma, visto il successo, si è voluto continuare ad organizzarla con le stesse modalità e con i medesimi soggetti.

Il Centro estivo si svolgerà dal 29 giugno al 31 luglio, dopo la chiusura del GREST parrocchiale e in continuità con esso. Si svolgerá principalmente presso la Scuola Primaria Sette Fratelli Cervi di Bonemerse dove gli educatori di Auser e i giovani volontari sono pronti per preparare e gestire le tante le attività proposte: non solo giochi, ma laboratori di teatro, di pittura/murales, per il video-making e di musica, corsi di basket e di altre attività sportive senza dimenticare l’educazione alla cittadinanza attiva.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Ferrarini ringrazia la ditta Il Torrazzo srl – impianti idraulici e manutenzioni – e la ditta Enerwa srl – trattamento acque- aziende conosciute anche oltre i confini locali, ma che hanno un forte legame con la comunità di Bonemerse.

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