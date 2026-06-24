Crema accoglie i Cavalieri del Lavoro: Ancorotti Group ospita il Gruppo Lombardo

La sede di Ancorotti Group ha ospitato il Gruppo Lombardo della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro in occasione del tradizionale appuntamento dedicato all’ingresso dei nuovi insigniti al Merito del Lavoro, onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica agli imprenditori che si sono distinti per aver contribuito in modo rilevante allo sviluppo economico e sociale del Paese, operando con etica, visione e spirito d’impresa.

Dopo i saluti istituzionali della Presidente del Gruppo Lombardo, Cav. Lav. Laura Colnaghi Calissoni, si è svolto il tradizionale momento di benvenuto ai due neo Cavalieri Giuseppe Fontana, CEO di Fontana Gruppo e Presidente di Gruppo Villa d’Este, e Alberto Sorbini, Fondatore e Amministratore Delegato di Enervit.

Ad essi è stato consegnato il cubo simbolo di appartenenza al Gruppo Lombardo, manufatto che riproduce alcune delle celebri formelle scolpite da Andrea Pisano per il Campanile del Duomo di Firenze, raffiguranti i principali settori produttivi espressi dai Cavalieri del Lavoro: industria, agricoltura, artigianato, commercio, turismo e servizi, credito e assicurazione.

Come sottolineato dalla Presidente del Gruppo Lombardo, Cav. Lav. Laura Colnaghi Calissoni, “Accogliere i nuovi Cavalieri del Lavoro significa arricchire una squadra che riconosce il valore dell’impegno, del coraggio imprenditoriale e della responsabilità verso il bene comune. Ognuno porta con sé una storia unica, fatta di sfide, intuizioni e risultati, che valorizza il patrimonio umano e professionale del nostro Gruppo. Questo incontro è un momento speciale perché celebra non solo i traguardi raggiunti, ma anche la volontà di condividere esperienze, costruire relazioni e guardare insieme al futuro. La condivisione è la vera ricchezza del Gruppo Lombardo”.

Nel corso dell’incontro, il Cav. Lav. Sen. Renato Ancorotti, insignito dell’Ordine al merito del Lavoro il 31 maggio 2021, ha ripercorso la storia di Ancorotti Group, colosso della cosmesi conto terzi e simbolo dell’eccellenza manifatturiera italiana nel mondo. Condividendo il percorso di crescita che ha portato la sua azienda a

diventare uno dei principali formulatori e produttori del beauty internazionale, ha successivamente invitato gli ospiti alla scoperta degli headquarter del Gruppo, “frutto del progetto di recupero e valorizzazione dell’ex stabilimento Olivetti di Crema, oggi restituito alla comunità come luogo di innovazione, cultura di impresa e memoria industriale”.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di ammirare alcuni degli spazi più rappresentativi del complesso industriale, tra cui il Museo delle macchine per scrivere e la prestigiosa Biblioteca Cosmetica, che conserva la prestigiosa raccolta di volumi dedicati alla cultura cosmetologica donata dall’Ing. Giampiero Bonetti, storico patron di Deborah Group.

La visita è quindi proseguita nei reparti produttivi dell’azienda, dove gli ospiti hanno potuto osservare da vicino il processo di realizzazione di un cosmetico, per poi concludersi al Fragrantiarium, la suggestiva sala esperienziale dedicata alla ricerca olfattiva e all’esplorazione di centinaia di fragranze e materie prime.

Al termine, un momento conviviale ha offerto un’ulteriore occasione di conoscenza reciproca e condivisione.

L’evento ha ribadito il valore della comunità dei Cavalieri del Lavoro quale spazio di dialogo tra imprenditori accomunati dall’impegno per la crescita economica, sociale e occupazionale del nostro Paese, capitani coraggiosi che contribuiscono quotidianamente allo sviluppo e alla competitività del sistema Italia.

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