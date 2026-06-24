Stagno Lombardo, dal 1 luglio prende servizio la dottoressa Valeria Gandolfi

Novità per l’assistenza sanitaria territoriale a Stagno Lombardo. A partire dal 1° luglio 2026, la dottoressa Valeria Gandolfi inizierà ufficialmente la propria attività di Medico di Famiglia con ambulatorio a Stagno Lombardo, in Largo Ferdinando Mori 1.

Gli assistiti che desiderano avvalersi della sua assistenza potranno effettuare la scelta del nuovo medico attraverso le consuete modalità previste dal servizio sanitario. Resta comunque garantita la possibilità di optare per un altro Medico di Famiglia tra quelli disponibili nell’ambito territoriale di Cremona Est.

Per effettuare la scelta è possibile recarsi personalmente presso l’Ufficio Scelta/Revoca del medico o pediatra dell’ASST di Cremona, situato in via San Sebastiano 14, nell’Edificio B. Gli sportelli sono aperti il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 16.30, mentre il martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

In alternativa, la procedura può essere svolta anche tramite posta elettronica inviando una richiesta all’indirizzo assintegrativa.cremona@asst-cremona.it. Nella comunicazione è necessario indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, un recapito e-mail e un numero di telefono, specificando il nome del medico scelto. Occorre inoltre allegare una copia del documento di identità e della tessera sanitaria.

L’avvio dell’attività della dottoressa Gandolfi rappresenta un importante rafforzamento dell’offerta sanitaria di prossimità per i cittadini di Stagno Lombardo e dei comuni dell’area di Cremona Est, contribuendo a garantire continuità assistenziale e vicinanza ai bisogni della popolazione.

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