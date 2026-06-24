Forte grandinata a Roma, pioggia di chicchi grandi come palle da golf

(Adnkronos) – Una pioggia di enormi chicchi di grandine si è abbattuta su Roma. Poco prima delle 17, all’improvviso, in diverse zone della Capitale sono iniziati a precipitare chicchi grandi come palline da golf, che hanno colpito passanti e autovetture. La grandinata, da Trastevere a San Giovanni passando per Marconi, è durata una decina di minuti, sostituita poi dal temporale.