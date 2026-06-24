La rimozione del manifesto pro vita è una sconfitta per la società democratica

“La vittoria sulla confusione, sulla solitudine e sul dolore è sempre un’esperienza incontrabile”. Con queste parole si concludeva il video proposto in piazza Stradivari ogni sera durante l’Happening Cremona 2026, organizzato dal Centro Culturale Sant’Omobono e dedicato a san Francesco. Una frase semplice, ma capace di illuminare anche il dibattito che in queste settimane ha attraversato la nostra città dopo la rimozione del manifesto “Sos Vita” nei pressi dell’Ospedale Maggiore di Cremona.

Il nostro contributo al dibattito è una domanda: che cosa rappresenta una nascita per la comunità? La filosofa Hannah Arendt scriveva che ogni essere umano che viene al mondo porta con sé la possibilità di un nuovo inizio. La nascita è il fatto più sorprendente e più “politico” che esista, perché introduce nella storia qualcuno che prima non c’era e che cambia il mondo con la sua sola presenza. La vita nascente non riguarda soltanto una scelta privata: interpella tutta la società, chiamandola a creare condizioni di accoglienza, sostegno e speranza.

Sappiamo bene che una gravidanza può presentarsi in circostanze difficili. Ci sono situazioni segnate dalla precarietà economica, dalla paura, dalla fragilità delle relazioni o da problemi di salute. Ma non è nella solitudine che tali difficoltà possono essere affrontate. Proprio per questo riteniamo preziosa ogni realtà che, con discrezione e gratuità, offre ascolto, accompagnamento e aiuto alle donne che attraversano questi momenti. La questione della vita nascente merita una compagnia umana capace di stare accanto alle persone, di condividere le loro fatiche e di mostrare che nessuno è destinato ad affrontare da solo le prove dell’esistenza. Se una donna che vive una gravidanza difficile incontra qualcuno disposto ad ascoltarla, se una famiglia trova un sostegno inatteso, se un bambino può essere accolto e amato, tutta la città ne guadagna. Perché ogni nascita è una promessa di bene che riguarda tutti noi.

Il manifesto rimosso non imponeva nulla. Rimetteva al centro l’esigenza di felicità che appartiene ad ogni persona, offrendo accoglienza e con questa una possibilità di vita nuova attraverso la presenza di persone disponibili a camminare accanto a chi si trovasse in difficoltà. Dietro quel numero di telefono vi sono volti e storie di volontari che da anni dedicano gratuitamente tempo ed energie per sostenere madri, bambini e le loro famiglie. Si può discutere di molte cose, ma non dovrebbe essere motivo di scandalo tendere una mano, offrire uno spazio di ascolto e accompagnamento umano.

L’esperienza dell’Happening ce lo ha confermato: le persone, tutte le persone, hanno bisogno di luoghi dove incontrarsi, confrontarsi e cercare insieme risposte alle domande più profonde dell’esistenza. Lo stesso Centro Culturale Sant’Omobono nasce per indicare luoghi e persone in cui la vita incontra il suo significato ultimo e li offre al confronto con tutti.

La rimozione del manifesto è per noi una sconfitta: una società democratica vive della possibilità che esperienze diverse possano esprimersi, proporsi e confrontarsi liberamente. Quando viene sottratto spazio pubblico a una proposta che non incita all’odio ma offre semplicemente aiuto, si restringe lo spazio del dialogo civile e ci perdiamo tutti.

Papa Leone XIV ha recentemente ricordato al Parlamento spagnolo che la difesa della vita umana «non è una questione di interesse particolare né confessionale: è una meta di civiltà». È un’affermazione che ci invita a guardare oltre gli schieramenti. Le esperienze del Movimento per la Vita e del Centro di Aiuto alla Vita, insieme a tantissime espressioni associative, laiche ed ecclesiali, che operano in città si inseriscono nel solco di una tradizione che ha sempre visto Cremona accogliere le fragilità in tutte le sue forme. Il bene che esse generano è “pubblico”, cioè per tutti.

Per questo motivo il Centro Culturale Sant’Omobono continuerà a farsi promotore di iniziative aperte al territorio che favoriscano ancora di più la conoscenza di questi soggetti, attraverso incontri e momenti di confronto aperti a tutti. Conoscere è la vera alternativa alla contrapposizione ideologica.

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