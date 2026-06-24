Questura, porte aperte ai giovani: consegnati gli attestati del progetto “Estate 2026″

Questa mattina negli uffici della Questura, il questore Carlo Ambra ha consegnato gli attestati di fine corso agli studenti degli istituti superiori della provincia di Cremona che hanno concluso il progetto “Estate 2026” nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

“E’ un modo, per le istituzioni, in questo caso per la polizia”, ha spiegato il questore, “per star vicino ai ragazzi che con noi hanno vissuto una bella esperienza. In pratica ho fatto vivere loro un giorno in Questura. Hanno consegnato il documento per entrare, hanno preso il pass, hanno partecipato alle riunioni, alla redazione di un provvedimento come può essere quello dell’articolo 100 per chiudere un esercizio commerciale.

Ci sono ragazzi che si sono avvicinati al percorso amministrativo volto all’emanazione dell’ammonimento del questore nei confronti di episodi di bullismo giovanile o di violenza di genere. Tutti si sono immersi in un’attività e hanno capito il nostro lavoro, il nostro impegno e le nostre specifiche professionalità per tutelare la sicurezza dei cittadini e per far fronte a particolari problematiche”.

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