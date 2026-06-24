Rissa in piazza Pace: si valutano provvedimenti nei confronti di attività commerciali

Maggior presenza sulle strade e tra i cittadini cremonesi. Lo ha promesso il questore Carlo Ambra, che in collaborazione con le altre forze dell’ordine, su direttiva del prefetto, sta pianificando i controlli nel periodo estivo per garantire la sicurezza anche in tema di movida, soprattutto dopo la maxi rissa scoppiata sabato in piazza della Pace. Aumentate le pattuglie delle Volanti, più controlli sul territorio, anche con agenti a piedi. L’attenzione maggiore è concentrata nel cuore a Cremona, in particolare nei fine settimana, dove c’è maggiore affluenza di giovani.

“L’episodio di piazza della Pace non è nuovo”, ha detto il questore. “E’ una piazza dove si sono già registrate delle criticità, tanto che avevo già emesso provvedimenti nei confronti di attività commerciali che in modo spregiudicato vendono alcol ai ragazzi che poi si ubriacano e vengono coinvolti in queste risse. Per ciò che è successo sabato saranno fatte delle valutazioni: stiamo circostanziando bene l’episodio e non sono esclusi provvedimenti nei confronti di attività commerciali della piazza“.

Il questore ha poi tenuto a ringraziare i cittadini, definendo “essenziale” la loro collaborazione. “Ci sono genitori che mi hanno scritto per rappresentarmi criticità legate ad alcuni contesti della movida cittadina. Sabato notte, per esempio, grazie ai cremonesi abbiamo avuto anche dei video privati, importantissimi per ricostruire l’accaduto. La sicurezza appartiene a tutti quanti“.

Nel piano estivo dei controlli sulla movida parteciperà anche la polizia stradale che vigilerà sulle arterie stradali a ridosso dei locali e che monitorerà non solo la vendita di alcolici, ma anche chi si mette al volante in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

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