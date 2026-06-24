Rachele Mussolini contro Gualtieri: “Transizione ecologica a Roma fa cilecca, bus elettrici scarichi prima fine turno”

(Adnkronos) – “Caro Gualtieri, ma le batterie le avete prese su un sito di sconti? La transizione ecologica del Comune fa cilecca: si spendono 250 milioni di euro per bus elettrici che si scaricano prima di finire un turno. Atac dà la colpa al caldo e promette rimedi, ma intanto la pianificazione dei turni, specie di notte, è nel caos più totale. Caro sindaco, va bene l’ambiente, ma se poi i romani devono spingere il mezzo…”. Lo afferma Rachele Mussolini, consigliera di Forza Italia a Roma, rivolgendosi al sindaco della Capitale in un post sui social.

“Caro sindaco hai comprato una flotta di bus elettrici pagandoli 500mila euro e rotti ciascuno e che succede? Che non riescono a completare la corsa: i cittadini e i turisti si ritrovano a piedi – sottolinea Mussolini in un video -. Il perché? Banalmente anche per l’aria condizionata che contribuisce a far durare meno la carica di questi bus green che devono ritornare nei depositi, ma nei depositi non ci sono abbastanza colonnine per ricaricarli. Quindi, caro Roberto, ma dove sta la pianificazione?”.