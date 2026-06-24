Titolare e vice: in porta la nuova Cremonese potrà contare su Fulignati e Agazzi

C’è un reparto della nuova Cremonese che è già praticamente definito, salvo sorprese di mercato, nonostante il resto della rosa sia ancora in via di definizione. Il riferimento è ai portieri. L’estremo difensore titolare dei grigiorossi nel prossimo campionato di Serie B dovrebbe essere Andrea Fulignati, rientrato dopo la stagione trascorsa in prestito all’Empoli, la squadra della città in cui è nato, in cadetteria.

Con i toscani, il 31enne portiere ha totalizzato ben 38 presenze e 54 gol incassati, impreziositi però da 7 clean sheet, in una stagione che non è stata affatto semplice, con salvezza diretta saltando i playout ottenuta davvero per un soffio.

Fulignati, comunque, a Cremona aveva già dimostrato tutto il suo valore nella stagione 2024-2025, durante la quale aveva conquistato sotto la guida di mister Stroppa la promozione nella massima serie del calcio italiano trionfando ai playoff. In quel campionato, spareggi compresi, con la maglia grigiorossa il portiere toscano aveva totalizzato 42 partite incassando in tutto 48 reti, dimostrando anche le sue ottime doti non solo tra i pali, ma anche nel gioco con i piedi, in fase di impostazione dell’azione, una caratteristica molto apprezzata un po’ da tutti gli allenatori in generale.

Il vice di Fulignati, invece, dovrebbe essere Federico Agazzi, cresciuto nel vivaio della Cremonese, ma che ha maturato esperienza nelle ultime tre stagioni giocando prima in Serie D e poi in Serie C (per due anni) con la maglia dell’Alcione Milano.

Classe 2004, Agazzi ha solamente 21 anni ma ha già tanta esperienza per la sua età. Un profilo ideale perché Under 23, che quindi non va a occupare slot nella lista dei giocatori Over 23. Nell’ultimo campionato di Serie C, Agazzi ha collezionato 39 presenze tra campionato e playoff, incassando solamente 28 reti e mettendo a referto ben 16 clean sheet. Fulignati e Agazzi, rientrati tutti e due da prestito, sono pronti a difendere la porta della nuova Cremo, il primo come titolare e l’altro come suo vice.

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