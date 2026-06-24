Università a Cremona: si chiude un anno accademico da 2.249 iscritti. Studenti stranieri in aumento

Il sistema universitario della provincia di Cremona si conferma solido e attrattivo. L’Ufficio Statistica della Provincia di Cremona ha pubblicato il nuovo Rapporto sugli studenti iscritti e laureati nelle sedi universitarie del territorio per l’Anno Accademico 2025/26, offrendo una fotografia dettagliata sulle caratteristiche dei corsi, sulla ripartizione di genere e sulla provenienza degli studenti.

L’analisi prende in esame le cinque realtà universitarie della provincia: quattro con sede a Cremona (Politecnico di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Brescia) e una a Crema (Università degli Studi di Milano). Nel report, per completezza, è stato incluso anche il Conservatorio di musica – Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi” del capoluogo.

Nell’anno accademico 2025/26, gli studenti iscritti complessivamente sono 2.249, registrando un lieve incremento di 5 unità rispetto all’anno precedente. Il peso specifico della città capoluogo è nettamente predominante: ben 2.188 studenti frequentano le sedi di Cremona, mentre 61 sono iscritti alla sede distaccata di Crema.

L’università più frequentata del territorio si conferma il Politecnico di Milano, che da solo catalizza il 33% degli studenti. Questa la classifica completa per numero di iscritti:

Politecnico di Milano: 750 iscritti (33%) Università degli Studi di Pavia: 543 iscritti (24%) Università Cattolica del Sacro Cuore: 519 iscritti (23%) Università degli Studi di Brescia: 266 iscritti (12%) ISSM “Claudio Monteverdi”: 110 iscritti (5%) Università degli Studi di Milano (Crema): 61 iscritti (3%)

I corsi di laurea che registrano il maggior numero di preferenze sono legati al mondo scientifico ed economico. In vetta troviamo “Ingegneria informatica” (277 iscritti) e “Ingegneria gestionale” (236) del Politecnico, seguiti da vicino da “Economia aziendale” (225) dell’Università Cattolica.

Guardando alla composizione di genere, la popolazione studentesca è sostanzialmente bilanciata: i maschi sono 1.199 (53%) e le femmine 1.050 (47%). Tuttavia, emergono forti differenze a seconda del percorso di studi scelto. Il Politecnico di Milano si conferma a netta trazione maschile, con il 74% di ragazzi iscritti. Situazione diametralmente opposta all’Università degli Studi di Milano (sede di Crema), dove la presenza femminile è schiacciante e tocca l’82% del totale.

Cremona non è solo un’università “per residenti”. Se il 42% degli studenti (934) proviene dalla provincia stessa, il resto si divide equamente tra il territorio circostante e il resto del Paese. Le province limitrofe (Brescia, Milano, Piacenza, Bergamo, Lodi, Mantova e Parma) portano a Cremona 654 studenti (29%), mentre un altro 29% (661 studenti) arriva da altre regioni d’Italia.

In crescita anche il tasso di internazionalizzazione: gli studenti stranieri sono 259, pari al 12% del totale e in aumento rispetto ai 227 di dodici mesi fa (+14,1%). La loro presenza si concentra principalmente in due atenei: il Politecnico di Milano, che ne accoglie 111 (il 43% degli stranieri totali), e l’Università Cattolica, scelta da 67 studenti internazionali (26%).

Infine, il rapporto dà uno sguardo a chi ha concluso il percorso. Nell’anno solare 2025, le università della provincia hanno proclamato 565 nuovi dottori (53% maschi e 47% femmine). L’ateneo che ha sfornato il maggior numero di laureati è l’Università Cattolica con 214 dottori (38%), seguita dal Politecnico di Milano con 162 (29%).

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