Caldo estremo in Francia, bambino di 3 anni trovato morto in auto

(Adnkronos) –

Un bambino di 3 anni è morto in Francia, in condizioni meteo estreme per l’ondata di caldo, dopo essere stato lasciato in auto. Il piccolo, riferisce l’agenzia Afp, nella giornata di ieri caratterizzata da altissime temperature è stato lasciato nell’abitacolo di un auto a Saint-Gratien, nella Val-d’Oise. Il bambino è stato “trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione”, ha riferito una fonte della polizia, mentre i vigili del fuoco hanno confermato il decesso. Secondo le prime ricostruzioni, la mamma si sarebbe addormentata con l’altro figlio, un bimbo di 18 mesi, mentre il padre sarebbe stato impegnato in lavori in giarino. Secondo la ricostruzione della procura, il bambino di 3 anni sarebbe entrato da solo nell’auto parcheggiata con le portiere sbloccate.

Mercoledì 24 giugno, evidenzia Le Figaro, è stata già la giornata più calda mai registrata in Francia, con una temperatura massima media giornaliera di 30 gradi. Il record di temperature massime, già battuto il giorno precedente, è stato nuovamente superato con una media di 38,5 gradi. In archivio anche la ‘notte da record’: la temperatura minima rilevata da 30 stazioni di riferimento si è attestata a 22 gradi. Il precedente primato, stabilito tra lunedì e martedì, era di 21,6 gradi. Il caldo record aumenta la pressione sulle strutture sanitarie. A Parigi, mercoledì sono stati registrati 25 arresti cardiaci in 24 ore: di media, si segnalano quotidianamente meno di 10 episodi, ha evidenziato il ministero della Salute.

Il sindaco di Parigi, Emmanuel Gregoire, nelle ultime ore ha fatto genericamente riferimento a un “aumento della mortalità” nella capitale a causa dell’ondata di calore. “La mortalità è in aumento, abbiamo quasi tutti gli indicatori che segnalano una situazione difficile. Questo comprende le chiamate al servizio di emergenza medica, le chiamate ai vigili del fuoco, i ricoveri al pronto soccorso e i decessi”, ha detto all’emittente TF1, precisando che “spetta alle autorità sanitarie” comunicare dati puntuali.

Il quadro meteo cambierà marginalmente nelle prossime ore. Venerdì 26 giugno, 61 dipartimenti saranno in allerta rossa per caldo estremo (oggi sono 72) e 25 in allerta arancione, ha annunciato Meteo-France. “L’aria più calda si sposterà gradualmente verso est attraverso il Paese, mentre temporali localmente rilevante nella tarda serata di giovedì porteranno aria relativamente più fresca da ovest”, secondo le previsioni, che prospettano “un graduale calo delle temperature lungo la costa atlantica”.

In Spagna almeno 212 decessi registrati tra domenica e mercoledì sono attribuibili all’ondata di caldo record. E’ quanto emerso da dati pubblicati dall’Instituto de Salud Carlos III di Madrid. Negli stessi giorni del 2025 alla medesima causa risultavano riconducibili 98 decessi.

Si tratta di stime basate su un sistema noto come ‘MoMo’ (Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria), che raccoglie ogni giorno informazioni sul numero di decessi in Spagna, effettua calcoli sulla base del confronto con previsioni secondo dati storici e integra fattori come le temperature comunicate dall’Agenzia nazionale per la meteorologia per elaborare i dati.

Ieri l’Agenzia nazionale per la meteorologia (Aemet) ha reso noto che lunedì e martedì sono state le giornate più calde mai registrate a giugno in Spagna almeno dal 1950. Tra metà maggio e fine settembre 2025, 3.832 decessi erano stati attribuiti al caldo utilizzando lo stesso sistema ‘MoMo’.