Cremonese vicinissima al giovane centrocampista Tommaso Berti del Cesena

Tommaso Berti è vicinissimo alla Cremonese. La sessione estiva del calciomercato si aprirà formalmente all’inizio della prossima settimana, lunedì 29 giugno, per la Serie A e la Serie B, eppure i grigiorossi si sono già portati avanti per riuscire ad assestare il primo colpo, lavorando sottotraccia per precedere tutti, compresi tanti club di Serie A e esteri che hanno messo gli occhi sul giovane talento del Cesena.

In linea di massima sembra che la Cremo abbia già trovato un accordo sia con il calciatore che con la società romagnola, proprietaria del cartellino. L’investimento dei grigiorossi sarebbe di quelli importanti, ma in perfetta sintonia con le nuove linee guida tracciate dalla società, intenzionata a puntare forte sui giovani, del proprio vivaio e non solo.

Berti è un centrocampista che in Serie B con i suoi 22 anni è considerato un Under, per i quali non ci sono limiti nella costruzione della rosa (i giocatori Over 23, invece, da regolamento possono essere al massimo 18). Il ragazzo fa parte della Nazionale Under 21 ed è stato convocato dal ct Silvio Baldini nella Nazionale maggiore per i due recenti test contro Lussemburgo e Grecia.

Nell’ultima stagione si è messo in luce come uno dei migliori talenti della Serie B, con 38 presenze condite da 4 gol e 8 assist. E più in generale, nonostante la giovane età, vanta già in totale nel proprio curriculum 67 gare in Serie B e 60 in Serie C.

Ecco spiegato perché il giocatore ha attirato l’interesse di importanti club di Serie A e anche esteri. Il nuovo direttore sportivo Botturi sembra davvero aver bruciato tutti sul tempo trovando già di fatto un accordo di massima per avere Berti. Una trattativa difficile, che se dovesse andare in porto rappresenterebbe un vero e proprio colpaccio per i grigiorossi. Fino all’apertura del mercato non è ovviamente possibile ufficializzare nulla, ma pare davvero che la Cremo abbia grosse chance di condurre in porto l’affare Berti.

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