Incontro in Regione su cultura imprenditoriale, le sorelle Garavelli tra i relatori

Si terrà il 29 giugno a Milano l’incontro promosso da Regione Lombardia dedicato alla cultura imprenditoriale e al ruolo delle nuove generazioni nello sviluppo economico del territorio.

Un evento voluto dall’assessore allo sviluppo economico Guido Guidesi, che riunirà giovani eccellenze e realtà imprenditoriali di successo. Tra le relatrici anche le cremonesi Rita e Anna Garavelli, alla guida di Terre Davis.

“Siamo state invitate come relatrici in questo grande evento per parlare proprio ai giovani e stimolare nuove energie imprenditoriali” spiega Rita Garavelli, Cfo.

Un’occasione per raccontare una storia tutta lombarda, che affonda le radici negli anni Settanta. È allora che Umberto Garavelli, il papà delle gemelle Anna e Rita fonda a Torre de’ Picenardi una piccola azienda destinata a diventare leader mondiale nella produzione di terre per campi da tennis.

“Il nostro intervento sarà centrato su come portare nel futuro un brand storico, senza perdere la sua identità” continua Rita Garavelli. Il simbolo dell’azienda è l’elefantino Davis, con la proboscide abbassata: una scelta controcorrente, che racconta una filosofia fatta di lavoro silenzioso e determinazione.

Una visione che oggi continua grazie alle figlie. Una storia che parte da lontano, anche nei materiali: la terra rossa dei campi nasce infatti dal recupero dei mattoni delle vecchie cascine padane, trasformati in una superficie su cui oggi giocano i più grandi campioni al mondo.

“Ci auguriamo una grande partecipazione, – chiosa Rita Garavelli – perché il messaggio deve essere forte: il futuro dell’imprenditoria passa dalle nuove generazioni”.

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