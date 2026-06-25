Rubano al supermercato, inchiodati dalla polizia: due giovanissimi nei guai

Nella mattinata di mercoledì, la Polizia di Stato di Cremona ha denunciato due cittadini stranieri, un albanese di 19 anni e un rumeno di 17 anni, entrambi gravati da precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, per il reato di furto aggravato in concorso presso un supermercato in zona periferica di Cremona.

Alcuni agenti delle Volanti della Questura di Cremona, durante il regolare servizio di controllo del territorio, hanno i due giovani seduti su una rampa di scale. Alla vista delle pattuglie i due hanno tentato di darsi alla fuga, ma sono stati prontamente raggiunti dai poliziotti.

Nel corso del controllo di polizia, gli agenti sono stati avvicinati dalla responsabile dell’esercizio commerciale, la quale ha riferito che i due ragazzini avevano rubato poco prima nel supermercato, in due differenti momenti.

Alla luce dei fatti e dei precedenti penali da cui risulta gravato, nei confronti del cittadino albanese diciannovenne, residente fuori Cremona, già destinatario di “Avviso Orale” del Questore, è stato emesso un “Foglio di Via” con divieto di ritorno nel comune di Cremona per la durata di un anno. Il ragazzo rumeno minorenne, residente a Cremona, è risultato a sua volta già destinatario di analogo provvedimento di “Avviso Orale” del Questore.

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