Arte e moda si incontrano nell’evento di beneficenza dell’unità pastorale S. Omobono

L’unità pastorale S. Omobono, formata dalle parrocchie cittadine della Cattedrale, S. Imerio e San Pietro al Po, ha organizzato una mostra di beneficenza nel refettorio di Via Cesari. Oltre all’esposizione di una serie di dipinti della pittrice Michela Ventura, visitabile fino a domenica, nel programma anche una sfilata di moda della stilista Emma Nanne.

L’organizzatrice Michela Ventura spiega le ragioni della scelta di coinvolgere Nanne: “Lei si è formata in Costa d’Avorio, da dove proviene, poi è giunta a Parigi e poi in Italia a Verona, dove ha avuto anche collaborazioni come stilista con Paco Rabanne. Io l’ho conosciuta quando è arrivata per varie vicissitudini a Cremona. Ho capito subito le sue potenzialità: creativa, vivace, vulcanica”.



I dipinti esposti di Ventura sono il frutto di anni di lavoro, come spiega la stessa pittrice: “Dipingo da circa dieci anni, quindi questo è un po’ il riassunto di quello che ho prodotto. I dipinti partono prettamente da un soggetto preciso, da una piccola realtà, che viene evidenziata nel quadro, solo che il contorno è quasi sempre molto sfumato e lascia spazio all’immaginazione, alla fantasia delle persone che li guardano”.

La mostra è mirata alla raccolta fondi per la San Vincenzo de Paoli e l’associazione Cuore del Padre. Paolo Bignelli, della San Vincenzo Cremona: “È importante per due motivi. Primo per la visibilità, perché come dice il nostro fondatore l’importante non è farsi vedere ma lasciarsi vedere, in modo che la solidarietà non sia soltanto appannaggio di un gruppo di persone sensibili. Oltre alla San Vincenzo, anche l’Associazione Cuore del Padre, di cui la presidente è Emma Nanne — che è stata anche stilista di questa bellissima sfilata di moda —, si occupa di aiutare bambini, figli di immigrati, che sono in difficoltà”.

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