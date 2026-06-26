Cremonese, Tommaso Berti è arrivato a Milano per le visite mediche di rito

Ultimi dettagli e questioni burocratiche per l’affare Tommaso Berti, ormai destinato a diventare un giocatore della Cremonese. Il direttore sportivo Botturi ha battuto la concorrenza di parecchi club di Serie A e esteri, trovando un accordo con il giovane centrocampista nel giro della Nazionale Under 21 e con il Cesena, club proprietario del cartellino.

Si tratta di uno dei giovani più forti della Serie B. Un colpaccio, che la Cremonese potrà ufficializzare solamente lunedì 29 giugno, quando formalmente si aprirà la sessione estiva del calciomercato per tutte le società di Serie A e Serie B.

Intanto, però, i grigiorossi si stanno portando avanti per essere pronti a ufficializzare Berti all’inizio della prossima settimana. Oggi, venerdì 26 giugno, per il centrocampista del Cesena sono in programma le visite mediche di rito.

Verso le ore 9:30 di questa mattina il calciatore ha raggiunto per effettuare tutti i test medici la “Casa di Cura La Madonnina” di Milano. Nel pomeriggio, invece, Berti è atteso a Cremona.

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