La Cremonese è al lavoro per organizzare un’altra amichevole sabato 1 agosto

Oltre alle quattro partite amichevoli già programmate e ufficializzate, la Cremonese si sta muovendo in queste ore per organizzare un altro test (che sarebbe il quinto complessivamente) per la data di sabato 1 agosto. La partita potrebbe andare in scena a Ronzone, sede del ritiro montano dei grigiorossi, oppure su un altro campo, in base a quale sarà la squadra avversaria da affrontare.

La società, sul fronte calciomercato, sta definendo l’operazione che porterebbe a Cremona il giovane centrocampista del Cesena e della Nazionale Under 21 Tommaso Berti. I trasferimenti potranno essere formalizzati a partire da lunedì 29 giugno, quindi fino a quel giorno l’arrivo di Berti in grigiorosso non potrà essere ufficializzato.

Tutto però, nonostante si tratti di un’operazione difficile con una folta concorrenza da battere, sembra definito, sia con il calciatore che con il club di appartenenza. C’è grande fiducia quindi sul fatto che l’affare possa andare a buon fine, con tanto di annuncio ufficiale previsto per la prossima settimana.

La Cremonese, intanto, ha smentito l’interesse per il centrocampista del Palermo Jacopo Segre, nome che era stato accostato ai grigiorossi da alcuni media nazionali. Riguardo, invece, le possibili uscite, è stato confermato un sondaggio effettuato dal Benevento, club neopromosso in Serie B, per Luca Zanimacchia, appena rientrato a Cremona dopo la stagione trascorsa in prestito al Modena.

L’Ospitaletto, club di Serie C, si sta interessando al giovane attaccante classe 2006 Federico Ragnoli Galli, che nello scorso campionato Primavera1 ha totalizzato 37 presenze condite da 7 gol e 5 assist. Sempre in Serie C, la Dolomiti Bellunesi ha richiesto un altro 2006 di proprietà della Cremo: il centrocampista Giulio Patrignani.

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