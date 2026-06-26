Carenza medici di base, nasce il tavolo permanente: in provincia di Cremona situazione critica

La carenza di medici di medicina generale continua a rappresentare una delle principali criticità della sanità territoriale in provincia di Cremona.

Pensionamenti, scarso ricambio generazionale e una professione sempre meno attrattiva stanno creando un vuoto che si ripercuote direttamente sui cittadini, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree più periferiche.

Giovedì pomeriggio si è tenuto in Provincia un incontro tra Provincia, Asst Cremona, Asst Crema e 65 sindaci del territorio per capire come gestire questa situazione. E si è deciso di istituire un tavolo provinciale permanente per monitorare la situazione.

“È stato un incontro innanzitutto conoscitivo che ha consentito di avere una fotografia sull’intero territorio provinciale della situazione in parte conosciuta da parte di Asst Cremona e Crema di questa carenza di medici di base” ha detto il presidente della provincia Roberto Mariani “I dati hanno dimostrato che il territorio cremasco è leggermente meno sofferente rispetto al territorio cremonese mentre la zona cremonese – casalasca paga questo gap di indisponibilità o di carenza di numero di medici. In realtà ci sono comunque circa 5mila posti liberi per medici che possono avere e quindi accettare e prendere in carico pazienti però non sono negli ambulatori di prossimità, per dire un paziente per poter avere un medico dovrebbe spostarsi di 20 o 30 chilometri cosa che chiaramente è complessa e dovrebbe ricadere anche su mezzi di trasporto, trasporti organizzati dai comuni piuttosto che volontariato”. Asst Cremona e Crema hanno dato la massima disponibilità per affrontare la questione in tempo utile. Prima che la carenza di medici di base rischi infatti di aggravarsi ulteriormente.

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