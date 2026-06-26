Cremonese, Tommaso Berti al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” per la firma

Dopo le visite mediche di rito sostenute in mattinata alla “Casa di Cura La Madonnina” di Milano, nel pomeriggio di oggi (venerdì 26 giugno) Tommaso Berti è arrivato al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” di Cremona per discutere i dettagli dell’accordo con la Cremonese. Il centrocampista del Cesena e della Nazionale italiana Under 21 è pronto a diventare il primo acquisto della nuova stagione grigiorossa.

Berti era già stato al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” con la Nazionale Under 21 guidata dal Commissario Tecnico Silvio Baldini, in preparazione al match contro i pari età dell’Armenia disputato allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona nel mese di ottobre del 2025. Una gara valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2027 e durante la quale Berti era rimasto in panchina senza scendere in campo.

Stavolta nel quartier generale grigiorosso Berti c’è tornato per firmare il contratto che lo legherà alla Cremonese, che nelle prossime ore ufficializzerà il colpo di mercato messo a segno.

Un mercato iniziato con il botto per i grigiorossi, in piena sintonia con le nuove linee guida della Cremo, che ha deciso di puntare forte sui giovani. In questo caso si tratta di uno dei talenti più forti della Serie B, che a soli 22 anni può già vantare 139 presenze tra i professionisti e che era corteggiato da mezza Serie A e anche da club esteri.

Il nuovo direttore sportivo Botturi è stato bravissimo a lavorare sottotraccia e a mettere a segno subito un grande colpo, addirittura in anticipo rispetto all’apertura formale della sessione estiva del calciomercato, prevista per lunedì 29 giugno.

L’arrivo di un Under come Berti fa sognare i tifosi, che sperano che la nuova Cremonese affidata a Giampaolo riesca a plasmare quel giusto mix di elementi esperti e giovani dotati di buone prospettive capace di competere subito per le zone nobili della Serie B.

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