Cremonese all’insegna della continuità, ma già mezza Serie B ha cambiato allenatore

Mentre la Cremonese ha deciso di affrontare il prossimo campionato di Serie B confermando in panchina Marco Giampaolo, che già aveva guidato i grigiorossi nelle ultime nove giornate dello scorso torneo, in Serie A, ci sono tantissimi club che prenderanno parte al prossimo torneo cadetto che hanno deciso di affidarsi a una nuova guida tecnica.

Detto che Empoli e Juve Stabia devono ancora prendere una decisione riguardo l’allenatore, per il resto si contano già dieci cambi in panchina su un totale di venti squadre partecipanti alla Serie B 2026-2027.

Nuovo allenatore per le due squadre retrocesse assieme alla Cremonese dalla Serie A. Il Verona, infatti, ha scelto di affidarsi a Marco Baroni (che aveva guidato già l’Hellas nella stagione 2023-2024 in Serie A). Il Pisa, invece, ha voluto ripartire da Paolo Bianco, che nella scorsa stagione ha ottenuto la promozione nella massima serie italiana con il Monza vincendo i playoff.

Hanno sorpreso un po’ tutti le scelte di Cesena e Sampdoria. I romagnoli si sono affidati ad Alessandro Diamanti, che ha ottenuto solamente lo scorso 24 giugno la licenza Uefa Pro, ma che ha già lavorato da tecnico in Australia al Melbourne City Youth. I blucerchiati, invece, dopo tanti sondaggi, hanno optato per Bernardo Corradi, ex collaboratore di Massimiliano Allegri al Milan, ma con alle spalle una lunga esperienza a livello di Nazionali giovanili.

L’ambizioso Modena ripartirà con il giovane Daniele Galloppa in panchina, che con la Fiorentina ha appena vinto il campionato Primavera, mentre il Sudtirol ha scelto il calcio offensivo di Davide Possanzini, reduce da due stagioni e mezza trascorse sulla panchina del Mantova (con tanto di promozione dalla Serie C alla Serie B al primo anno). Il Padova ha scelto l’usato sicuro affidandosi ad Antonio Calabro, alla guida della Carrarese negli ultimi tre campionati, conquistando prima una promozione in Serie B e poi due salvezze consecutive. L’Avellino per puntare in alto ha affidato la propria panchina ad Alessandro Nesta, ex Monza, Reggiana, Frosinone, Perugia e Miami FC.

La Carrarese, a sua volta, dopo essersi separata da Calabro, ha puntato tutto su Gabriele Cioffi, che in cadetteria non ha mai allenato, ma che tra il 2021 e il 2024 ha lavorato in Serie A sulle panchine di Udinese (in due distinti periodi) e Verona. Intrigante, per finire, la scelta del Catanzaro, che ha deciso di puntare su Marco Turati, che nelle ultime due stagioni ha lavorato a Siracusa, ottenendo la promozione dalla Serie D alla Serie C al primo anno, ma mancando la salvezza al secondo anno, complice soprattutto una penalizzazione di 11 punti in classifica.

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