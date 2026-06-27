Ultime News

27 Giu 2026 A Sospiro una targa per ricordare il mitico portiere della Cremo Mario “Jumbo” Ghisolfi
27 Giu 2026 Scomparsa Vittorio Principe: martedì i funerali in Duomo, lunedì si apre la camera ardente
27 Giu 2026 Crisi idrica, a Isola Pescaroli riecco i trattori: sono il bypass di emergenza
27 Giu 2026 Sole e pelle, i consigli della dermatologa Elena Tognetti per proteggersi
27 Giu 2026 Tra musica, buon cibo e compagnia a Sospiro si fa festa con la Pro Loco
Nazionali

Il sindaco Basso ha sposato il collega Bazzo, anche Mara Venier alla festa post nozze

(Adnkronos) – Oggi alle 17 il sindaco di Pordenone di Fratelli d’Italia, Alessandro Basso, e quello della Lega di Carlino (Udine), Loris Bazzo, si sono sposati col rito dell’unione civile a Villa Cattaneo a Villanova di Pordenone. A officiare il rito civile il 90enne Alvaro Cardin, decano dei sindaci democristiani di Pordenone. Alla festa di matrimonio, organizzata nella tenuta agricola Valle Ca’ del Lovo a Carlino, sono attese oltre 500 persone tra parenti, amici e ospiti, tra questi è attesa anche Mara Venier.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...