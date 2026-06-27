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“Non so dov’è e non voglio saperlo”, la giornalista e il mistero Bosnia ai Mondiali

(Adnkronos) – “Gli Stati Uniti giocheranno mercoledì contro la Bosnia. Non so nulla della Bosnia, non so dov’è e non voglio saperlo”. Beata ignoranza ai Mondiali 2026. Una giornalista della Abc, durante in collegamento, non nasconde le proprie lacune geografiche e calcistiche: la Bosnia, prossima avversaria del Team Usa nella World Cip, è un’entità sconosciuta. 

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