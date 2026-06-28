A “24minuti” la psicoterapeuta Weihs e il grande inganno della cannabis

Droghe leggere, danni pesanti? E’ il pomo della discordia nel dibattito pubblico. In Italia, la cannabis è la sostanza illegale più diffusa tra i giovani. Più di un giovane italiano su cinque (circa il 22-23%) ne fa uso, collocando l’Italia al primo posto nell’Unione Europea per consumatori di cannabis under 34.

La psicoterapeuta Francesca Weihs, assieme al neurologo e divulgatore Rosario Sorrentino, ha scritto il libro “Cannabis, il grande inganno”. Un libro scientifico e sociale che sfata alcuni legati all’uso della cannabis. Weihs sarà ospite stasera (domenica) alle 19:30 di Simone Bacchetta a “24minuti”, lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1.

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