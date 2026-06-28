La Festa dell’Unità cambia location e periodo (e punta tutto sul dibattito politico)

Novità in vista per la tradizionale Festa dell’Unità organizzata dal PD cittadino.

L’appuntamento quest’anno si terrà nell’ultimo fine settimana di settembre — precisamente dal 25 al 27 settembre — cambiando veste e, soprattutto, location. L’evento si sposterà infatti nella cornice delle Colonie Padane.

Un trasloco che porta con sé anche un netto cambio di passo. L’edizione alle porte si preannuncia caratterizzata da un taglio decisamente più politico, con un ricco programma di dibattiti, tavoli tematici e incontri approfonditi per discutere dei temi caldi dell’attualità locale e nazionale.

L’anima storica della manifestazione però non cambierà: accanto ai momenti di confronto istituzionale, non mancheranno la musica dal vivo e la cucina tradizionale, elementi che da sempre uniscono la comunità e caratterizzano l’atmosfera della festa.

Ma le sorprese potrebbero non finire qui. Secondo alcune voci di corridoio, i vertici del partito starebbero valutando persino un restyling o una modifica del nome stesso della festa: un segnale forte di rinnovamento per segnare l’inizio di una nuova fase politica.

La macchina organizzativa del PD cittadino è già al lavoro per limare gli ultimi dettagli. A breve verrà comunicato il programma completo, insieme all’elenco degli ospiti e a tutte le novità di questa attesissima edizione.

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