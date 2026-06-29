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Cultura e spettacoli

La cremonese Prisca Maria Dell’Albani debutta con “Paglia d’Oro”

di Silvia Galli

L'esordiente autrice cremonese presenta il suo primo libro, Paglia d’Oro, un viaggio fantastico per riscoprire valori positivi tra giovani e adulti

L'autrice
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Dalla passione per la scrittura a un vero e proprio esordio letterario: Prisca Maria Dell’Albani debutta con Paglia d’Oro, un viaggio nella fantasia che si intreccia con la realtà: è questo il cuore del primo libro dell’autrice cremonese Prisca Maria dell’Albani, che accompagna il lettore in un mondo popolato da folletti e fate, creature capaci di convivere con gli esseri umani e di migliorarne i valori.

Il libro

Un’esordiente, sì, ma con alle spalle un percorso già riconosciuto anche a livello letterario: Dell’Albani ha infatti scritto poesie e racconti negli anni, ottenendo anche premi e riconoscimenti, fino ad arrivare a essere definita, in occasione di una manifestazione a Pontremoli, una possibile “Rowling italiana”.

“È una storia che ho scritto qualche anno fa, partendo da un’ispirazione legata a un mondo fantastico, ma che potrebbe essere anche reale” ha spiegato la scrittrice. “Ho voluto creare curiosità nel lettore, invitarlo a scoprire questo universo poco alla volta”. Il libro è pensato per un pubblico ampio, ma con un’attenzione particolare ai più giovani.

“È rivolto a tutti, ma in particolare ai ragazzi, perché credo sia importante riscoprire certi valori positivi che oggi rischiano di perdersi. È una lettura che emoziona: farà sorridere, commuovere e coinvolgerà molto, pagina dopo pagina” continua l’autrice.

Non si tratta però di una passione improvvisata. Dell’Albani scrive da anni: poesie premiate, favole per bambini e altri progetti nel cassetto. “Ho sempre scritto, anche se il lavoro e la famiglia mi hanno portato a pubblicare solo ora. Questo libro è dedicato a mio figlio, ed è anche un modo per trasmettere valori importanti.” E l’esordio potrebbe non essere un caso isolato: sono già in cantiere altri volumi che daranno seguito a questa prima storia. Paglia d’Oro è già disponibile a Cremona, alla libreria Libraccio in Piazza Stradivari.

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