La cremonese Prisca Maria Dell’Albani debutta con “Paglia d’Oro”

Dalla passione per la scrittura a un vero e proprio esordio letterario: Prisca Maria Dell’Albani debutta con Paglia d’Oro, un viaggio nella fantasia che si intreccia con la realtà: è questo il cuore del primo libro dell’autrice cremonese Prisca Maria dell’Albani, che accompagna il lettore in un mondo popolato da folletti e fate, creature capaci di convivere con gli esseri umani e di migliorarne i valori.

Un’esordiente, sì, ma con alle spalle un percorso già riconosciuto anche a livello letterario: Dell’Albani ha infatti scritto poesie e racconti negli anni, ottenendo anche premi e riconoscimenti, fino ad arrivare a essere definita, in occasione di una manifestazione a Pontremoli, una possibile “Rowling italiana”.

“È una storia che ho scritto qualche anno fa, partendo da un’ispirazione legata a un mondo fantastico, ma che potrebbe essere anche reale” ha spiegato la scrittrice. “Ho voluto creare curiosità nel lettore, invitarlo a scoprire questo universo poco alla volta”. Il libro è pensato per un pubblico ampio, ma con un’attenzione particolare ai più giovani.

“È rivolto a tutti, ma in particolare ai ragazzi, perché credo sia importante riscoprire certi valori positivi che oggi rischiano di perdersi. È una lettura che emoziona: farà sorridere, commuovere e coinvolgerà molto, pagina dopo pagina” continua l’autrice.

Non si tratta però di una passione improvvisata. Dell’Albani scrive da anni: poesie premiate, favole per bambini e altri progetti nel cassetto. “Ho sempre scritto, anche se il lavoro e la famiglia mi hanno portato a pubblicare solo ora. Questo libro è dedicato a mio figlio, ed è anche un modo per trasmettere valori importanti.” E l’esordio potrebbe non essere un caso isolato: sono già in cantiere altri volumi che daranno seguito a questa prima storia. Paglia d’Oro è già disponibile a Cremona, alla libreria Libraccio in Piazza Stradivari.

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