“Andiamo al Museo”: dai mosaici all’oro nella pittura con i ragazzi di Agropolis

Si è concluso con il laboratorio Come veri mosaicisti il progetto Andiamo al Museo che ha portato i ragazzi della cooperativa sociale Agropolis ad “abitare” i Musei cittadini. Il percorso, che ha coinvolto i quattro Musei Civici, il Museo Diocesano e il Centro Fumetto A. Pazienza, è partito grazie al confronto e alla sinergia degli educatori di Agropolis, del personale dei Servizi Educativi di Cremona Musei e di “Kleio percorsi di storia” con l’obiettivo di far conoscere e vivere gli spazi museali attraverso varie attività.

I gruppi Atelier, Artigianato, Alla scoperta, Reportage, Mi racconto, Sperimentando e Musica hanno partecipato a 16 attività con percorsi di approfondimento sull’utilizzo dell’oro in pittura, sul mosaico, sulla creazione di colori partendo dai pigmenti naturali, sulle tradizioni popolari, il tutto muovendosi in città, lungo il fiume e sulle tracce della Cremona Romana.

La collaborazione, consolidatasi negli anni, aiuta a condividere, testare e proporre attività con e per tutti secondo i principi dell’universal design e del design for all and with all.

“Desidero ringraziare i volontari e gli educatori di Agropolis, nonché tutto il personale comunale che ha reso possibile questa importante iniziativa e confermo la nostra piena disponibilità a continuare, con spirito di condivisione, questo percorso finalizzato a rendere i nostri Musei sempre più accessibili, aperti e accoglienti” afferma l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona.

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