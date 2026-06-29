Ultime News

29 Giu 2026 Teatro, da Regione 390.000 euro per la circuitazione dello spettacolo dal vivo
29 Giu 2026 La cremonese Prisca Maria Dell’Albani debutta con “Paglia d’Oro”
29 Giu 2026 Lutto nella sanità cremonese: è scomparso il dottor Cesare Bergonzi
29 Giu 2026 “Andiamo al Museo”: dai mosaici all’oro nella pittura con i ragazzi di Agropolis
29 Giu 2026 Casa, compravendite immobiliari in crescita del 16%. Aumentano gli affitti in provincia
Cronaca

“Andiamo al Museo”: dai mosaici all’oro nella pittura con i ragazzi di Agropolis

Si è concluso con il laboratorio "Come veri mosaicisti", percorso, che ha coinvolto i quattro Musei Civici, il Museo Diocesano e il Centro Fumetto A. Pazienza

Un momento del laboratorio
Fill-1

Si è concluso con il laboratorio Come veri mosaicisti il progetto Andiamo al Museo che ha portato i ragazzi della cooperativa sociale Agropolis ad “abitare” i Musei cittadini. Il percorso, che ha coinvolto i quattro Musei Civici, il Museo Diocesano e il Centro Fumetto A. Pazienza, è partito grazie al confronto e alla sinergia degli educatori di Agropolis, del personale dei Servizi Educativi di Cremona Musei e di “Kleio percorsi di storia” con l’obiettivo di far conoscere e vivere gli spazi museali attraverso varie attività.

I gruppi Atelier, Artigianato, Alla scoperta, Reportage, Mi racconto, Sperimentando e Musica hanno partecipato a 16 attività con percorsi di approfondimento sull’utilizzo dell’oro in pittura, sul mosaico, sulla creazione di colori partendo dai pigmenti naturali, sulle tradizioni popolari, il tutto muovendosi in città, lungo il fiume e sulle tracce della Cremona Romana.

La collaborazione, consolidatasi negli anni, aiuta a condividere, testare e proporre attività con e per tutti secondo i principi dell’universal design e del design for all and with all.

“Desidero ringraziare i volontari e gli educatori di Agropolis, nonché tutto il personale comunale che ha reso possibile questa importante iniziativa e confermo la nostra piena disponibilità a continuare, con spirito di condivisione, questo percorso finalizzato a rendere i nostri Musei sempre più accessibili, aperti e accoglienti” afferma l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...