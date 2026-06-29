Casa, compravendite immobiliari in crescita del 16%, ma aumentano anche i prezzi

Nel primo trimestre del 2026, la città di Cremoba ha registrato un +16,3% nelle compravendite rispetto allo scorso anno, un incremento che supera ampiamente la media regionale. Il dato emerge dal 1° report 2026 del Cresme per Ance Lombardia.

Questa vivacità, secondo i ricercatori Ance, si riflette anche sul valore del patrimonio edilizio: nel primo semestre del 2026 i prezzi di vendita in città sono cresciuti del +6,7%, posizionando Cremona tra i capoluoghi lombardi più dinamici. Sul fronte degli affitti si registra invece una dinamica più critica, con i canoni nei comuni della provincia cresciuti del +45,7% rispetto al 2019.

IN LOMBARDIA

Secondo lo studio Ance, lo stock residenziale lombardo mostra un peso del 16% rispetto allo stock nazionale e un tasso di utilizzo elevato con il 79% di abitazioni occupate e il 21% vuote o a disposizione di non residenti. Va anche segnalato il tasso di proprietà che è pari al 77%, allineato a quello nazionale.

Le compravendite crescono ancora nel 1° trimestre del 2026 con il +3,9% regionale composto dal +4,3% dei capoluoghi e dal +3,7% dei comuni non capoluogo. Il dato non è irrilevante visto che il mercato, nel 2025, aveva fatto registrare il +7,0% regionale con una dinamica più sostenuta negli altri comuni (+7,8%) rispetto ai capoluoghi (+4,6%). Il mercato cresce dal 2014 ed è più che raddoppiato in 11 anni (+103%).

Rispetto alle dinamiche territoriali, nel 1° trimestre 2026 si osserva una vitalità importante in alcuni capoluoghi (variazione tendenziale annua sullo stesso periodo del 2025 di Cremona è pari al +16,3%, a Milano è +7,1%, a Brescia è del +4,6% e a Monza del +4,2%); altri capoluoghi, invece, sembrano cedere terreno (Sondrio -25,8%, Como -13,1%, Lodi -6,6%). Riguardo ai comuni non capoluogo tutti gli ambiti provinciali sono positivi tranne Como (-1,4%) e Lodi (invariato con il -0,1%).

Nel breve periodo la crescita dei prezzi di vendita lombardi resta sostenuta, ma non uniforme; nel 1° semestre 2026 si osserva che la Lombardia cresce in media del +3,9%, più del Nord-Ovest (+2,5%) e dell’Italia (+2,2%). I capoluoghi più dinamici sono Lecco, con +10,7%, Como, con +9,0%, Bergamo, con +6,9%, Cremona 6,7% e Pavia con +6,6. Il capoluogo di Milano cresce meno della media regionale, +2,8%, ma partendo da livelli di prezzo già molto elevati e con una dinamica di medio periodo più intensa di quasi tutto il resto della regione.

L’ASSEMBLEA

Della situazione lombarda si è parlato nei giorni scorsi durante l’annuale assemblea pubblica di Ance Lombardia, svoltasi a Le Village by Crédit Agricole a Milano. Per Ance Cremona hanno partecipato il presidente Giovanni Musoni e il vice Paolo Beltrami.

Per questa edizione il tema era Città attrattive, territori sostenibili. I mercati immobiliari della Lombardia.

Nel corso del convegno sono stati appunto diffusi i dati emersi dal primo rapporto del Sistema informativo lombardo sul mercato immobiliare, elaborato dal Cresme.

I COMMENTI

“I dati che emergono dalla ricerca del Cresme attestano, con chiarezza, l’importanza del ruolo del mercato immobiliare lombardo, fulcro del comparto a livello nazionale” ha commentato il presidente di Ance Lombardia John Bertazzi. “Primato che ne conferma la centralità strategica, la capacità attrattiva e il contributo determinante alla crescita economica del Paese, mobilitando, per il solo residenziale, un valore di 37,4 miliardi di euro”.

Per Bertazzi, “pur in presenza di un Capoluogo lombardo che resta e si consolida come il “centro di gravità” del mercato, anche in una fase caratterizzata da un intenso dibattito che ha interessato le dinamiche di sviluppo e rigenerazione urbana della città, questo rapporto si propone di offrire una lettura più organica e coesa del territorio, evidenziando le peculiarità, le dinamiche e l’apporto delle province lombarde.

Una complessità che restituisce la ricchezza e la vitalità di un sistema territoriale diffuso, nel quale ogni realtà contribuisce alla forza complessiva della regione, ma dalla quale emerge anche la necessità di affrontare con visione, programmazione e responsabilità una delle questioni più rilevanti per i cittadini e le famiglie: la casa”.

In questo percorso, ha concluso Bertazzi, “sarà fondamentale dotare gli operatori del settore e le pubbliche amministrazioni di tutti gli strumenti utili a raggiungere l’obiettivo, attraverso normative urbanistiche chiare e adeguate all’attuale contesto nazionale e regionale”.

“Il comparto delle costruzioni si conferma un pilastro fondamentale per l’economia e l’occupazione del nostro territorio” ha dichiarato Gian Domenico Auricchio, Presidente di Unioncamere Lombardia. “I risultati dello scorso anno e la tenuta di questo inizio 2026 dimostrano la straordinaria solidità delle nostre imprese. Allo stesso tempo, però, l’escalation dei costi e le incognite internazionali impongono massima prudenza. Per non disperdere questo patrimonio, dobbiamo guardare oltre l’orizzonte del PNRR: sarà vitale sostenere gli investimenti in innovazione e competenze, aiutando il settore a trovare un sentiero di crescita stabile anche quando la spinta delle grandi opere pubbliche andrà a esaurirsi”.

“Stiamo lavorando per sostenere un comparto strategico protagonista dell’economia lombarda” ha affermato Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia. “Con il lavoro sulla filiera dell’edilizia sostenibile, sull’economia circolare e sui progetti innovativi con le start up cerchiamo di proiettare questo settore fondamentale nel futuro. Formazione, comunicazione e nuove tecnologie sono elementi fondamentali per creare le condizioni di attrattività del settore per il cambio generazionale. I dati presentati oggi sono molto positivi rispetto alle aspettative e ciò significa grande solidità delle aziende di questo settore in Lombardia”.

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