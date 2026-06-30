Agricoltura, da Regione Lombardia finanziate 10 aziende agricole per oltre 8 milioni

In provincia di Cremona sono 10 le aziende agricole finanziate nell’ambito dell’intervento SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole del Complemento regionale allo Sviluppo Rurale della Pac 2023-2027, per un importo complessivo di 8.413.652 euro

L’investimento di Regione Lombardia per il futuro dell’agricoltura, sostenendo con finanziamenti le imprese che scelgono di rendersi più competitive, continua con il decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Burl), con cui vengono finanziate complessivamente 185 aziende agricole, per 97,8 milioni di euro.

“Con questo provvedimento, Regione Lombardia conferma una scelta precisa, che è quella di accompagnare gli imprenditori agricoli che investono in innovazione, efficienza e sviluppo” dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi. “Queste sono risorse che permetteranno alle aziende di migliorare la propria capacità produttiva, affrontare con strumenti più moderni le sfide del mercato e rafforzare la competitività di un comparto che rappresenta uno dei principali motori economici della nostra regione”.

Grazie all’incremento della dotazione finanziaria dell’intervento, Regione Lombardia ha potuto portare le risorse disponibili dai 65 milioni precedenti agli attuali 97.755.741 euro. I progetti finanziati riguardano tutte le principali tipologie di imprese agricole previste dal bando: 23 aziende zootecniche di montagna, 17 aziende vegetali di montagna, 47 aziende zootecniche di pianura e 98 aziende vegetali di pianura.

Le graduatorie manterranno validità fino al 31 dicembre 2026, così da consentire l’eventuale finanziamento di ulteriori domande qualora si rendessero disponibili nuove risorse.

“Ogni euro investito nell’agricoltura genera un valore economico, occupazione e sviluppo per i territori interessati” conclude Beduschi. “Il nostro obiettivo è mettere le imprese nelle condizioni di programmare il futuro con fiducia, sostenendo gli investimenti che migliorano produttività, sostenibilità e qualità delle produzioni lombarde. Continuiamo così a rafforzare una delle eccellenze che rendono la Lombardia leader dell’agroalimentare italiano”.

“Le risorse stanziate da Regione Lombardia rappresentano un segnale concreto di attenzione verso un comparto strategico per il territorio cremonese” commenta il presidente della IV Commissione Attività Produttive Marcello Ventura. “Il finanziamento di 10 aziende agricole della provincia di Cremona, per un valore complessivo di 8.413.652 euro, consentirà di sostenere investimenti capaci di rafforzare la competitività delle imprese, favorire l’innovazione tecnologica e accompagnare un’agricoltura sempre più moderna, efficiente e sostenibile, grazie al lavoro assiduo di Regione Lombardia e dell’Assessorato all’agricoltura”.

“Il territorio provinciale di Cremona è tra i principali distretti agroalimentari italiani, con eccellenze Dop ed Igp e vanta una filiera agricola e zootecnica di assoluta eccellenza, che costituisce uno dei motori economici del territorio: investire nelle imprese agricole significa sostenere la capacità produttiva, migliorare la qualità delle produzioni, favorire l’innovazione e creare le condizioni per affrontare con maggiore forza le sfide dei mercati nazionali e internazionali” conclude il consigliere.

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