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Cronaca

Aggressione a colpi di roncola dopo la lite, 45enne in ospedale

di Laura Bosio

La vicenda si è verificata su viale Lungopo Europa, poco dopo le Colonie Padane. Sul posto Carabinieri e 118

Le baracche lungo il fiume
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Una lite scoppiata per vecchi rancori è sfociata in un’aggressione a colpi di roncola nel tardo pomeriggio di martedì lungo il Po.

Erano circa le 18.30 quando due uomini, un 45enne e un 35enne che già si conoscevano, si sono incontrati in viale Lungopo Europa. La discussione è rapidamente degenerata: il più giovane è entrato in una delle baracche di sua proprietà lungo il fiume ed è uscito impugnando una roncola da giardinaggio, con la quale ha sferrato due fendenti al torace dell’altro uomo.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118 con ambulanza e automedica. Insieme al ferito c’era anche la sua compagna, una donna di 39 anni, che fortunatamente non è rimasta coinvolta nella lite e non ha riportato lesioni.

Il 45enne è stato medicato sul posto e poi trasportato in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente le sue ferite sono risultate superficiali e le sue condizioni non sono serie.

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Cremona si sono occupati di ricostruire la dinamica dei fatti. Il presunto aggressore è stato accompagnato in caserma e l’arma è stata posta sotto sequestro.

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