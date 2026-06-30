Aggressione a colpi di roncola dopo la lite, 45enne in ospedale

Una lite scoppiata per vecchi rancori è sfociata in un’aggressione a colpi di roncola nel tardo pomeriggio di martedì lungo il Po.

Erano circa le 18.30 quando due uomini, un 45enne e un 35enne che già si conoscevano, si sono incontrati in viale Lungopo Europa. La discussione è rapidamente degenerata: il più giovane è entrato in una delle baracche di sua proprietà lungo il fiume ed è uscito impugnando una roncola da giardinaggio, con la quale ha sferrato due fendenti al torace dell’altro uomo.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118 con ambulanza e automedica. Insieme al ferito c’era anche la sua compagna, una donna di 39 anni, che fortunatamente non è rimasta coinvolta nella lite e non ha riportato lesioni.

Il 45enne è stato medicato sul posto e poi trasportato in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente le sue ferite sono risultate superficiali e le sue condizioni non sono serie.

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Cremona si sono occupati di ricostruire la dinamica dei fatti. Il presunto aggressore è stato accompagnato in caserma e l’arma è stata posta sotto sequestro.

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