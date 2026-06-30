Mercato in stallo, la Cremonese aspetta: sondaggio del Lanús per Sanabria

Prosegue senza sosta il lavoro della Cremonese per programmare la prossima stagione. La dirigenza grigiorossa è impegnata nella valutazione dei giocatori attualmente in rosa per capire chi farà parte del nuovo progetto tecnico, senza perdere di vista le opportunità offerte dal mercato in entrata.

Il direttore sportivo Christian Botturi lavora in stretta sinergia con l’allenatore Marco Giampaolo per costruire l’organico che affronterà il prossimo campionato di Serie B. Al momento non si registrano particolari novità sul fronte delle trattative, anche perché il mercato estivo appare ancora piuttosto bloccato, una situazione che coinvolge gran parte delle società. La Cremonese, però, ha già messo a segno il primo colpo assicurandosi Tommaso Berti, uno dei giovani più promettenti del calcio italiano. Un investimento che conferma la volontà del club di puntare su profili di prospettiva e valorizzare i talenti emergenti.

Sul fronte delle uscite si registra un sondaggio del Lanús, società argentina, per Tonny Sanabria. Al momento non si tratta di una trattativa concreta, ma l’attaccante paraguaiano resta un profilo che potrebbe avere estimatori, soprattutto all’estero. Federico Baschirotto, intanto, sta accelerando il recupero dall’infortunio, ma avrebbe espresso la volontà di proseguire la propria carriera in Serie A. Discorso analogo per Morten Thorsby, impegnato ai Mondiali con la Norvegia, il cui nome nelle ultime ore è stato accostato alla Sampdoria: un’ipotesi che, al momento, non trova conferme.

È comunque probabile che nelle prossime settimane la Cremonese debba affrontare alcune cessioni e la società sta già individuando i reparti nei quali intervenire per mantenere alto il livello della rosa. Nel frattempo è arrivato l’addio di Federico Ceccherini, il cui contratto è scaduto. Si chiude così l’esperienza del difensore in grigiorosso dopo due stagioni, la prima delle quali culminata con la promozione in Serie A.

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