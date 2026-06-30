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Collassa per strada dopo il turno di lavoro, morto operaio di 59 anni nel Trevigiano
(Adnkronos) –
Un uomo di 59 anni – residente a Villorba (Treviso) – è morto oggi pomeriggio collassando per strada, al termine del proprio turno di lavoro.
L’uomo lavorava in un’azienda cartaria di Susegana. Sul posto il Suem 118 che però ha dovuto constatarne il decesso immediato per arresto cardiocircolatorio. Con loro anche i tecnici dello Spisal dell’azienda sanitaria per gli accertamenti di competenza.
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